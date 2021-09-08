واشنطن: حكومة طالبان لا تشمل جميع القوى السياسية

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الحكومة الأفغانية الجديدة، التي شكلتها حركة "طالبان"، لا تشمل جميع القوى السياسية للبلاد.

وقال بلينكن، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس، في قاعدة رامشتاين غرب ألمانيا، إن الحكومة التي شكلتها "طالبان" لا تبدو شاملة لجميع الأطراف، وفقا لوكالة رويترز.

وأضاف: "أعلنت طالبان أمس تشكيلة الحكومة المؤقتة الجديدة، نحن حاليا نقدر هذا الإعلان، لكن على الرغم من الادعاءات المزيفة بأن الحكومة الجديدة ستكون شاملة، تضم القائمة المعلنة حصرا أسماء من أعضاء طالبان أو المرتبطين بها من دون أي نساء".

وتابع: "نحن كذلك نشعر بقلق من اتصالات بعض هؤلاء الأشخاص وسجلاتهم السابقة".

وشدد على أن "طالبان" عليها أن تستحق الاعتراف بها، مضيفًا: "سنقرر ذلك انطلاقا من الإجراءات التي ستتخذها".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي "طالبان" إلى السماح لرحلات الطيران العارض التي تقل على متنها أمريكيين وأفغان معرضين للخطر بمغادرة أفغانستان.

وأردف: "أوضحنا لكل الأطراف وأوضحنا لطالبان أن رحلات الطيران العارض تلك يجب أن تتمكن من المغادرة".

يذكر أن الطائرات التي تم استئجارها لنقل أشخاص من أفغانستان عالقة في مطار مزار الشريف الدولي، وقال بعض المنظمين إن وزارة الخارجية لا تبذل ما في وسعها لتسهيل مغادرة تلك الرحلات.