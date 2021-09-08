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ألمانيا: شهران أو ثلاثة لاستئناف المحادثات مع إيران فترة طويلة للغاية

النووي الإيراني
النووي الإيراني
د ب أ)
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:16 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:16 م
قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن شهرين أو ثلاثة لاستئناف الحكومة الإيرانية الجديدة المحادثات بشأن الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية "إطار زمني طويل للغاية"، فيما حثت القوى الدولية الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي على الالتزام بعقد جولة جديدة من المفاوضات.

وقال ماس للصحفيين بقاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، وبجانبه نظيره الأمريكي توني بلينكن: "سنواصل محاولة التوصل إلى نتيجة إيجابية عبر هذه المحادثات، لكن إمكانية ذلك تتوقف على إيران. على أي حال، شهران أو ثلاثة إطار زمني طويل للغاية بالنسبة لنا"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وكان ماس أكثر دقة من بلينكن، الذي قال إن الإدارة الأمريكية لن "تحدد موعدا" لكنه حذر من أن تأخير المحادثات لفترة طويلة سيؤدي إلى الحيلولة دون العودة المباشرة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة، الاسم الرسمي للاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية والذي يعود لعام 2015.

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