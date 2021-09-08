مجموعة «ايكواس» تعلق عضوية غينيا بعد الانقلاب العسكري

في أعقاب الانقلاب العسكري في غينيا، أكدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ايكواس) في بيان اليوم الأربعاء تعليق عضوية غينيا، ودعت إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المعزول ألفا كوندي والعودة إلى النظام الدستوري.

وقالت ايكواس بعد اجتماع افتراضي خاص لرؤساء دول وحكومات المجموعة، إنها سترسل وفدا إلى كوناكري في الأيام المقبلة.

وسيطر مجلس عسكري على غينيا يوم الأحد الماضي في انقلاب أدانته الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا.

وأمس الثلاثاء، أعربت بقية الجيش عن تأييدها للمجلس العسكري، كما أيدت عناصر من المعارضة الخطوة.