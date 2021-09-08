 جامعة أمريكية تلغي برنامجها الدراسي بسبب هجوم بفيروس الفدية - بوابة الشروق
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جامعة أمريكية تلغي برنامجها الدراسي بسبب هجوم بفيروس الفدية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 8:33 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 8:33 ص

ألغت جامعة هوارد الأمريكية برنامجها الدراسي بعد تعرض شبكة الحاسبات الخاصة بها لهجوم إلكتروني باستخدام فيروس "الفدية".
ووفقا لبيان أصدرته الجامعة فإنه تم إغلاق الفعاليات الدراسية الجامعية وشبكتها الإلكترونية عمدا بعد أن لوحظ وجود أنشطة غير عادية على الشبكة في الأسبوع الماضي.
وحسب البيان فإن الموقف قيد التحقيق في الوقت الراهن، وبناء على نتائج هذا التحقيق والمعلومات المتاحة فإن شبكة الجامعة تعرضت لهجوم إلكتروني بفيروس الفدية.
وقد فتحت الجامعة أبوابها للعاملين الأساسيين وتم توجيه باقي الموظفين للعمل من المنزل كما تم تعليق شبكة الواي فاي الخاصة بالجامعة حتى إشعار آخر.


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