قال المحاسب مختار الحبشي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الصيد بالإسكندرية، على انه مع انقضاء اليوم الأول لفتح باب الترشيح لانتخابات نادي الصيد لم يتقدم أحد نهائيا.

يذكر أنه تم فتح باب الترشيح لانتخابات الصيد اليوم وتستمر اللجنة المشرفة على الانتخابات في تلقي طلبات الترشيح حتى الاثنين القادم ١٣ سبتمبر على ان تجري الانتخابات في ٢٢ أكتوبر القادم على عشرة مقاعد وهي مقعد رئيس النادي ونائب رئيس النادي وأمين الصندوق وخمسة أعضاء مجلس إدارة فوق السن وعضوان لأعضاء مجلس الإدارة تحت السن.

وأضاف الحبشي، ان أعداد الجمعية العمومية التى لها حق التصويت على الانتخابات هو ١٠ آلاف عضو وتعلن نتيجة الانتخابات فور اكتمال الأصوات ب " ٥٠ ٪+ ١" أو تصويت الف عضو على الانتخابات طبقا للائحة الاسترشادية للأندية بوزارة الشباب والرياضة.