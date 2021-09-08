أبو جريشة يكشف أسباب رحيل إيهاب جلال عن الإسماعيلي

أكد على أبو جريشة رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، أن إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم، وجهازه المعاون كان لهم دورا فعالا وكبيرا بالتعاون مع اللجنة الفنية في الخروج من الفترة العصيبة التي مر بها الفريق واستعادة الانتصارات وثقة اللاعبين بأنفسهم من جديد.

وقال علي أبوجريشة في تصريحات رسمية: "إيهاب جلال مدرب كبير ومحترم للغاية، وله منا كل تقدير واحترام ونشكره على ماقدمه من جهود كبيرة لتطوير الفريق للأفضل ولم يحدث بينه وبين اللجنة خلاف واحد يذكر كما ردد البعض".

وتابع :”غياب التواصل المباشر فى الفترة الأخيرة بين اللجنه وبين الجهاز الفنى أحدث بعض اللغط وساهم فى غياب الرؤية بين الطرفين والذى أدى بدوره لطول فترة التفاوض إلا أننا رغم ذلك علاقتنا به مميزة للغاية واعتقد أن الجهاز الفنى رأى حجم الحب الجماهيرى وتمسكهم به مثلما تمسكت اللجنة الفنية والاداره بالجهاز وقدمت كل المطلوب إلا أن الأخير لديه وجهة نظره نحترمها ونقدرها بدون أدنى شك”.

وأضاف: ”جارٍ الأن التفاوض مع أكثر من مدرب وسيتم الاعلان بشكل رسمى عن اسمه خلال الايام القليلة المقبلة”.

واختتم حديثه: ”تعاقدنا مع أكثر من لاعب إضافة لتمديد تعاقد العديد من اللاعبين وذلك بناءًا على الترشيحات التى طلبها إيهاب جلال، وسيتم الاعلان عنها قريبا لتوضيح الصورة الكاملة للجماهير التى نعلم مدى حبها وشغفها للفريق”.