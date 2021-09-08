 إثيوبيا تتهم قوات تيجراي بقتل مدنيين - بوابة الشروق
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إثيوبيا تتهم قوات تيجراي بقتل مدنيين

تيجراي
تيجراي
د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:04 م
قال مسؤول إثيوبي اليوم الأربعاء إن أكثر من 120 مدنيا ينتمون لعرقية الأمهرة قتلوا في سلسلة هجمات نفذتها قوات من منطقة تيجراي الإثيوبية الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جيزاتشو مولونه، رئيس مكتب الاتصالات الإقليمي في أمهرة قوله إن عمليات القتل جرت على مدار ثلاثة أيام في بداية هذا الشهر في منطقة دابات بالقرب من مدينة جوندار.

وقال سيونيت ووبالم مدير منطقة دابات إن السلطات انتشلت 132 جثة بعد الهجوم الذي أعقب خمسة أيام من القتال العنيف بين تيجراي والقوات الحكومية في أوائل سبتمبر الجاري.

ولم يرد جيتاتشو رضا  العضو البارز في جبهة تحرير شعب تيجراي حتى الآن على الاتصالات للتعليق على الاتهامات.

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