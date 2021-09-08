هشام حطب : انتخابات اتحاد الكرة ستكون فى نوفمبر المقبل

أكد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إنها سيتم اعتماد اللائحة الجديدة للاتحاد المحلي لكرة القدم، خلال ساعات ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأكد حطب تليفزونية له مساء اليوم أنه سيتم إجراء انتخابات الاتحاد المصري في غضون شهرين على أقصى تقدير، موضحًا أن الانتخابات ستجرى خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأوضح أنه تم وضع بعض الملاحظات من جانب وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية، وسيتم نشر اللائحة رسميًا واعتمادها.

وأشار إلى أن مهمة اللجنة الحالية لإدارة الاتحاد المصري، تمتد حتى يوم كانون ثان المقبل كحد أقصى، لكن الانتخابات ستجرى مثل باقي الأندية والاتحادات في الشهور القادمة قبل نهاية العام الجاري.