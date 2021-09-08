بدأ الطلاب في جميع أنحاء أفغانستان بالعودة إلى الجامعة للمرة الأولى منذ سيطرة طالبان على السلطة، وفي بعض الحالات تم فصل الإناث عن أقرانهن من الذكور بواسطة الستائر أو الألواح في منتصف الفصل الدراسي.

ما يحدث في الجامعات والمدارس في جميع أنحاء أفغانستان يتم مراقبته عن كثب من قبل القوى الأجنبية، التي تريد أن تحترم الحركة الإسلامية المتشددة حقوق المرأة مقابل المساعدة الحيوية والمشاركة الدبلوماسية.

وعندما حكمت الجماعة آخر مرة في الفترة من 1996-2001، منعت الفتيات من المدرسة والنساء من الجامعة والعمل، وعلى الرغم من التأكيدات في الأسابيع الأخيرة على احترام حقوق المرأة وفقًا للشريعة الإسلامية، إلا أنه من غير الواضح ما الذي سيعنيه ذلك في الممارسة العملية بالنسبة للمراقبين للوضع.

وقال مدرسون وطلاب في جامعات بأكبر مدن أفغانستان - كابول وقندهار وهرات - لرويترز، إن الطالبات يُفصلن في الفصل، ويُدرسن بشكل منفصل أو يقتصر وجودهن على أجزاء معينة من الحرم الجامعي.

وقالت أنجيلا، 21 عاما، وهي طالبة في جامعة كابول إنها عادت لتجد فصلها الدراسي مقسما من خلال الستائر، وذكرت أن ذلك غير مقبول، وأنها شعرت بالفزع عندما دخلت الفصل، ووصفت ذلك بأنه عودة 20 عاما للخلف.

أنجيلا قالت إنه حتى قبل سيطرة طالبان على أفغانستان، كانت تجلس الطالبات بشكل منفصل عن الذكور، لكن الفصول الدراسية لم تكن مقسمة جسديا.

وأدرجت وثيقة تحدد المبادئ التوجيهية لاستئناف الدراسة التي وزعتها رابطة من الجامعات الخاصة في أفغانستان، تدابير مثل ارتداء الحجاب الإلزامي واستخدام المداخل المنفصلة للطالبات، كما نصت على وجوب تعيين معلمات لتدريس الطالبات، وضرورة تعليم الإناث بشكل منفصل أو فصلهن بستار في فصول أصغر.

لم يتضح ما إذا كانت الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز تمثل سياسة طالبان الرسمية أم لا، ولم يعلق المتحدث باسم المجموعة على الفور على الوثيقة أو على صور الفصول الدراسية المقسمة أو على كيفية إدارة الجامعات.

وقالت طالبان الأسبوع الماضي إنه يجب استئناف الدراسة لكن يجب الفصل بين الذكور والإناث، كما قال مسؤول كبير في طالبان لرويترز إن فواصل الفصول الدراسية مثل الستائر مقبولة تمامًا، وأنه بالنظر إلى محدودية الموارد والقوى العاملة في أفغانستان فمن الأفضل أن يكون هناك نفس المعلم يعلم كلا الجانبين في الفصل.

وتُظهر الصور التي نشرتها جامعة ابن سينا في كابول، والتي تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، ستارة رمادية تتدلى من وسط الفصل الدراسي، حيث ترتدي الطالبات أردية طويلة وأغطية للرأس ولكن وجوههن مرئية.

وذكر العديد من المعلمين أن هناك عدم يقين بشأن القواعد التي ستُفرض في ظل حكم طالبان، الذين شكلوا حكومة بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من السيطرة على كابول، وأثارت عودتهن إلى السلطة قلق بعض النساء اللواتي يخشين أن يفقدن الحقوق التي ناضلن من أجلها في العقدين الماضيين.

وقال أستاذ الصحافة بجامعة هيرات في غرب البلاد لرويترز، إنه قرر تقسيم فصله الدراسي الذي يستغرق ساعة واحدة إلى نصفين، ويقوم في البداية بتعليم الإناث ثم الذكور، ولكن الحضور كان منخفضا للغاية، وأوضح: "كان الطلاب متوترين للغاية أخبرتهم أن يستمروا في القدوم وأن يواصلوا الدراسة وفي الأيام القادمة حتى تضع الحكومة الجديدة القواعد التي ستسير عليها الجامعة".

أما شير عزام، وهو مدرس يبلغ من العمر 37 عامًا في جامعة خاصة بكابول، قال إن معهده منح المعلمين خيار عقد فصول منفصلة للرجال والنساء، أو تقسيم الفصول الدراسية بستائر وألواح.