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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تعتقل عددا من أقارب الأسرى الفلسطينيين الفارين

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 9:13 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 9:13 ص

تواصل قوات الأمن الإسرائيلية، أعمال البحث والتمشيط لإلقاء القبض على الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من أحد السجون.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، أن قوات عسكرية إسرائيلية اعتقلت في جنين فجر اليوم، عددا من أقارب الفارين، بينهم يعقوب نفيعات والد السجين نفيعات من بلدة يعبد، ورداد عارضة شقيق السجين محمود عارضة من بلدة عرابة، وباسم قاسم عارضة شقيق محمد قاسم عارضة.

من جهتها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلي، أنه تقرر استدعاء كبار المسؤولين في سجن جلبوع الذين فر منه السجناء لتقديم إفادات خلال الأيام القادمة في وحدة التحقيقات.

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