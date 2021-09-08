إحباط تهريب شحنة حشيش بحوالي 26 مليون جنيه في السويس

أحبطت أجهزة وزارة الداخلية عملية نقل وتهريب 3750 طربة حشيش، مخبأة أسفل حمولة سيارة مقطورة بالسويس.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط تشكيل عصابي مكون من 5 عناصر إجرامية تخصصوا في نقل وتهريب المواد المخدرة وخاصةً الحشيش وترويجه على عملائهم، فضلاً عن إخفاء تلك المواد المخدرة أسفل حمولة سيارة مقطورة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، تم استهدافهم وضبط اثنين من المتهمين حال استقلال أحدهما السيارة والمتهم الآخر مستقل سيارة أخرى بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما 3750 طربة لمخدر الحشيش وزنت 375 كيلو جرامًا مخبأة أسفل حمولة السيارة النقل المضبوطة ومبلغ مالي، وهاتفي محمول.

وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالتحريات، وبالاشتراك مع باقي المتهمين في الإتجار بالمواد المخدرة، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 26٫250٫000 جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.