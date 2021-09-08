 زلزال قوي يضرب المكسيك بالقرب من مدينة أكابولكو - بوابة الشروق
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زلزال قوي يضرب المكسيك بالقرب من مدينة أكابولكو

د ب أ
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 9:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 9:28 ص

 وقع زلزال قوي في المكسيك بالقرب من مدينة أكابولكو التي تشتهر بقضاء العطلات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن قوة الزلزال الذى وقع مساء الثلاثاء بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، بينما ذكرت هيئة رصد الزلازل المكسيكية أن قوته بلغت 1ر7 درجة.

وكان مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا جنوب غرب أكابولكو في ولاية جيريرو بجنوب البلاد، وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات.

وتسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كثيرة من المدينة.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مقطع فيديو نشر على حسابه على تويتر: "في الوقت الحالي ليس لدينا أي معلومات عن خسائر في الأرواح".

ووفقا لنظام الإنذار الأمريكي من أمواج المد (تسونامي) ، من المحتمل حدوث أمواج مد على ساحل جيريرو في المحيط الهادئ.


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