تعادل ليختنشتاين وأرمينيا في تصفيات كأس العالم

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تعادل منتخب ليختنشتاين مع مضيفه منتخب أرمينيا 1 / 1، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

وتقدم منتخب أرمينيا عن طريق هنريك مختاريان في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء.

وفي الدقيقة 80 سجل نواه فريك هدف التعادل لمنتخب ليختنشتاين.

ورفع منتخب أرمينيا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الثاني بالمجموعة، بفارق نقطة خلف المنتخب الألماني الذي سيكون لديه فرصة لتوسيع الفارق حينما يلتقي أيسلندا في وقت لاحق من اليوم الأربعاء.

على الجانب الأخرن حصد منتخب ليختنشتاين النقطة الأولى له في المجموعة، محتلا المركز السادس والأخير بفارق ثلاث نقاطة خلف منتخب أيسلندا صاحب المركز الخامس.

وتضم المجموعة أيضا منتخبات رومانيا (لثالث برصيد تسع نقاط) ومقدونيا الشمالية (الرابع بثماني نقاط).