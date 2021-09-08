قال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إن المحافظة تعمل على مكون «سكن كريم» ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالتعاون مع مديرية ووزارة التضامن الاجتماعي، حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بالفعل.

وأضاف الأنصاري، خلال لقاء لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن المحافظة أجرت استطلاعًا لكل القرى والنجوع في مركزي إطسا ويوسف الصديق ومراجعة معايير الاختيار؛ لتحديد المنازل التي يتم رفع كفاءتها أو إعادة بنائها مرة أخرى.

وأشار إلى أن المرحلة الأولى من سكن كريم ستشمل رفع كفاءة ما يتراوح بين 8 آلاف إلى 9 آلاف منزل، موضحًا أن الأعمال ستتراوح ما بين رفع الكفاءة والتدعيم وتركيب الأسقف أو الهدم وإعادة بناء المنازل التي لا يصلح بها الترميم.

وعن مشروعات الري، أوضح المحافظ أن الفيوم لها طبيعة خاصة في الري، مؤكدًا أن مشروع تبطين الترع يسير بصورة إيجابية، طبقًا لمستهدفات وزارة الموارد المائية بمبادرة «حياة كريمة».

وذكر أن الوزارة تستهدف تنفيذ أكثر من 70 مشروعًا ما بين إعادة إحلال وتحليل بعض الكباري وعدد من التغطيات والتبطين لبعض الترع في مركزي إطسا ويوسف الصديق، قائلًا إن معدلات التنفيذ تعتمد على مناسيب المياه.

ولفت إلى دخول 5 مشروعات حيز التنفيذ، متابعًا: «لا نرغب في التأثير بالسلب على المزارعين، وهناك تنسيق كامل بين مديرية الري والجهة المنفذة للمشروعات والمكاتب الاستشارية، حتى ننتهي من المشروعات قبل نهاية المبادرة».

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