شرطة الأنبار: اعتقال إرهابي في كمين غرب العراق

أعلنت مديرية شرطة الأنبار العراقية اليوم الأربعاء، إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في المحافظة الواقعة غرب البلاد.



وأفادت شرطة الأنبار، في بيان أوردتها قناة العراقية الإخبارية، بأن "قيادة شرطة محافظة الأنبار قسم مكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على إرهابي يتردد في قضاء الكرمة هو أحد أقضية محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد".



وأشار البيان إلى أن "عملية إلقاء القبض تمت من خلال نصب كمين محكم للإرهابي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حقه عقب اعتقاله في محافظة الأنبار غربي البلاد، دون أن يشير إلى المزيد من التفاصيل في هذا الصدد.



ويأتي هذا في الوقت التي تشدد فيه القوات العراقية من إجراءاتها وعملياتها الأمنية خلال هذه الفترة في مختلف أنحاء البلاد لملاحقة وطرد فلول تنظيم داعش الإرهابي وقمع العمليات الإرهابية، وذلك قبل انطلاق العملية الانتخابات البرلمانية التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.