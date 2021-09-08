أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، بقيادة اللواء صبرى محمد عبده، بناء عن إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، فصل التيار الكهربائى وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حى غرب المنصورة، حيث سيتم الفصل الشامل عن لوحة توزيع مشعل ولوحة توزيع الفردوسيوم السبت المقبل، لمدة 4 ساعات من الساعة 5 صباحا حتى الساعة 9 صباحا؛ لإجراء أعمال الصيانة بمحطة محولات منية سندوب، وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق التى سيتم الفصل عنها لوحة توزيع مشعل، ولوحة توزيع الفردوس، والمناطق التى ستتأثر بفصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع مشعل منشية المصطفى، الثلاجة، شارع سكة سندوب، الحسنية، شارع حسين بك، العباسى، شارع بورسعيد، شارع السلخانة، شارع محمد فتحى، الأسواق، شارع الجلاء حتى مدرسة عمر بن عبدالعزيز، بنك الدم بالشيخ حسانين.

والمناطق التى ستتأثر بفصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع الفردوس (منطقة المجزر بالكامل، مستشفى التأمين الصحى بالمجزر، جزء من منطقة أم الجلاجل، جزء من شارع عبدالسلام عارف من بنزينة الغاز حتى سامية الجمل، محطة مجارى مورجانتى، منطقة خلف الأمن المركزى، جزء من منطقة سامية الجمل، منطقة سندوب).