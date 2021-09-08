العثور على جثة الطالبة الغريقة في نيل بني سويف بعد 9 أيام

أعلن أهالي قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، العثور على جثمان فتاة بني سويف الغريقة بنهر النيل بعد 9 أيام من البحث عنها، حيث ظهرت جثتها على سطح المياه أمام قريتها، مساء اليوم الأربعاء.

وأكد حسن جعفر، رئيس الغرفة التجارية ببنى سويف، وأحد أهالي قرية أطواب، العثور على جثمان الطالبة "منة حسين رجب"، بعد طفوه على سطح المياه بنهر النيل أمام قريتها، مما أثار حالة من الارتياح بين أهالي القرية، الذين انتظروا ظهور جثمانها لنحو 9 أيام كاملة، وتوافد الأهالي على منزل أسرة الفتاة، لإنهاء إجراءات تصريح الدفن وتشييع جثمانها بمقابر العائلة.

وتعود الواقعة إلى إخطار تلقاه اللواء طارق مشهور، مدير أمن بني سويف، منذ الثلاثاء الماضي قبل الماضي، من مأمور مركز شرطة الواسطى، بورود بلاغ بغرق طالبة تُدعى "منة حسين رجب"، في مياه النيل بمدينة الواسطى، ووجه على الفور بسرعة انتشال الجثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وعلى جانب آخر، شهدت قرية أطواب وفاة ربة منزل تُدعى "لمياء معوض رجب"، ابنة عم الطالبة الغارقة في نهر النيل "منة حسين رجب"، حزناً عليها، لشدة تعلقهما ببعضهما، حيث أصيبت فور غرق ابنة عمها في نهر النيل، بحالة إعياء، وجرت محاولة علاجها دون جدوى.