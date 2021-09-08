الانتهاء من تطوير كوبري مشاة المطحن في جنوب الجيزة

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الانتهاء من أعمال تطوير كوبري مشاة المطحن المتفرع من شارع ربيع الجيزي، وهو الكوبري الذي يربط بين حي العمرانية وحي جنوب الجيزة، وبين منطقتي المنيب والبكباشي والقصبجي بحي جنوب.



وأشار في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى أنه جار العمل في أعمال تطوير كوبري المشاة بمنطقة المطافي بجنوب، حيث تم البدء في استبدال أعمدة الإنارة المتهالكه ورفع كفاءة الكابلات الكهربائية وجار استكمال باقي أعمال التطوير للتيسير على المواطنين.



ولفت إلى البدء في أعمال توسعة وتطوير ورصف طريق المنصورية بمركز ومدينة كرداسة بدءا من منطقة كفر غطاطى وحتى ش سعد زغلول بطول 4 كم ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لمديرية الطرق بالمحافظة، حيث تم البدء في إزالة تعديات المنشآت التجارية والمحال والمطاعم لتوسعه الطريق لما للطريق من أهمية مرورية كبيرة.



وأوضح أنه تم البدء في أعمال تركيب بلاط الأنترلوك وإجراء تنسيق عام للارصفة بشوارع الجابرى وناصر الثورة وعمر بن أبي ربيعة وجميعهم شوارع تشهد أعمال تطوير ضمن الخطة الاستثمارية الجاري تنفيذها بحي العمرانية.



وذكر أنه تم البدء في أعمال تمهيد طبقة الطريق بشارع النزهة وإزالة التعديات للمحال التجارية والأرصفه المتهالكه، لبدء أعمال توسعه الشارع وتطويره بالكامل ورصفه لما له من أهمية مرورية للتسهيل على المترددين عليه.