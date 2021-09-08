 محافظ الوادي الجديد يعلن صدور قرار بدء الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعة الوادي الجديد - بوابة الشروق
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محافظ الوادي الجديد يعلن صدور قرار بدء الدراسة بكلية الطب البشرى بجامعة الوادي الجديد

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 2:32 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 2:32 ص

 أعلن محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد عن صدور قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 5178 لسنة 2021 ببدء الدراسة بكلية الطب البشري بجامعة الوادي الجديد اعتباراً من العام الدراسي 2021/2022.
وأكد المحافظ في تصريحات صحفية له مساء اليوم /الثلاثاء/ ، أنه يجري استكمال كافة التجهيزات النهائية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الجامعي، مؤكدا الجاهزية التامة وتوفير كافة الإمكانات اللازمة لخدمة العملية التعليمية بالكلية.
يذكر أن كلية الطب هي أحدث الكليات التي تضاف إلى كليات جامعة الوادي الجديد، والتي من المقرر أن تسهم بشكل كبير في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

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