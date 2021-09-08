المئات يتظاهرون في كابول ضد «تدخل باكستان» في شؤون أفغانستان

خرج مئات الأفغان، وتحديدا النساء، إلى شوارع العاصمة كابول الثلاثاء مرددين هتافات ضد "تدخل باكستان" في شؤون البلاد.

وتجمع المتظاهرون في موقعين على الأقل بوسط المدينة، حيث طالب المشاركون باكستان بوقف "التدخل" في شؤون أفغانستان.

وكانت هناك عدة مظاهرات في أفغانستان منذ وصول الإسلاميين إلى السلطة. وكان الاحتجاج في كابول يوم الثلاثاء هو الأكبر والأهم حتى الآن. وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن شهود عيان قدروا عدد المشاركين في الحشد بما يتراوح بين 300 و500 شخص.

وفرّق مسلحو طالبان في نهاية المطاف المتظاهرين بإطلاق أعيرة نارية في الهواء.

ويرى كثير من الأفغان، وبينهم مسؤولون سابقون، أن باكستان تدعم طالبان، وأنها ساعدتها في السيطرة على البلاد، وهو ما تنفيه إسلام آباد.

وفي أحد مقاطع الفيديو العديدة للاحتجاجات التي يجرى تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو على التلفزيون المحلي، قالت إحدى المشاركات إنها وباقي المتظاهرين لا يسعون لتحقيق مكاسب شخصية، ولكنهم يدافعون عن بلدهم.

وتابعت: "نحن هنا للدفاع عن دولتنا...باكستان بدأت غزوا مباشرا لأفغانستان ونتساءل لماذا يوجد رئيس مخابراتها هنا؟ ما هو هدفه؟".

وزار رئيس الاستخبارات الباكستانية فايز حميد كابول يومي الأحد والاثنين، وعقد اجتماعات مع مسؤولي طالبان.

ووفقا لمراسل لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، يرى كثير من المتظاهرين في كابول أن باكستان دعمت طالبان في القتال في إقليم وادي بانشير، الذي سيطرت عليه طالبان أمس الأول بعد نحو أسبوع من القتال.

وفي الوقت ذاته، هتف العديد من المتظاهرين "الحرية" ، في تلميح على الأرجح لدعم أحمد مسعود، الذي قاد جبهة المقاومة الوطنية المسلحة في بانشير والذي اختبأ منذ سيطرة طالبان على الإقليم.

وكان قد دعا جميع الأفغان إلى انتفاضة وطنية في رسالة صوتية أمس الأول الاثنين والتي نشرها بعد فترة وجيزة من تغريدة عبر تويتر تضمنت كلمة "حرية" فقط.

ووفقا لموقع محطة "طلوع نيوز" الأفغانية فإن طالبان احتجزت لفترة وجيزة صحفييها والمصورين وصادرت الكاميرات التي كانت تُستخدم لتغطية الاحتجاج.

وقال بعض الصحفيين إنهم تعرضوا للإهانة والضرب على أيدي المسلحين.

كما احتجز المسلحون مجموعة من النساء داخل ساحة لانتظار السيارات لمنعهن من الانضمام للمظاهرات، وضربوا العديد من المتظاهرين، بحسب مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأت الاحتجاجات في عدد من الولايات الأفغانية بعد ساعات من إعلان أحمد مسعود انتفاضة عامة يوم الاثنين.

كما شهدت ولايات بلخ وهرات وجور وبروان احتجاجات هي الأخرى بالإضافة إلى كابول.

وقال عضو سابق في البرلمان في ولاية بلخ الشمالية إن احتجاجا مماثلا جرى أيضا ضد باكستان في مزار الشريف.

وقال حسن حكيمي ناشط المجتمع المدني من ولاية جور غربي البلاد إن طالبان لم تسمح للصحفيين بتغطية احتجاج في مدينة فيروز كوه عاصمة الولاية.