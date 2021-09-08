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16 سبتمبر.. برنامج قاعدة تاريخ يبدأ على CBC


نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 8:48 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 8:48 م

تبدأ قناة CBC عرض برنامج "قاعدة تاريخ"، من تقديم الكاتب والباحث وليد فكري، بداية من يوم الخميس 16 سبتمبر.

ويذاع البرنامج يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويناقش شجرة الإنسانية التي تفرع منها البشر والحضارات.

ويسلط البرنامج الضوء على الحضارات الإنسانية، حيث استلهم منها التتر وديكور البرنامج، ويناقش شجرة الإنسانية وفرع الإنسان البدائي ثم الفراعنة والرومان والعرب والمسلمين وأوروبا الحديثة والحرب العالمية والعصر الحديث وصعود الإنسان للفضاء، وكل ذلك بطريقة جذابة ثنائية الأبعاد.

وجدير بالذكر أن وليد فكري يعد مدرسة خاصة في الكتابة التاريخية، وقدم العديد من الكتب منها "أساطير مقدسة"، و"دم المماليك"، و"دم الخلفاء".

 


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