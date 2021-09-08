ميجان ماركل تصف لقاءها الأول مع كيت ميدلتون بكلمة واحدة

أفادت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني الأصغر هاري، وصفت لقاءها الأول مع كيت ميدلتون، زوجة الأمير وليام بـ"كلمة واحدة".

وقالت ماركل إن لقاءها الأول مع كيت ميدلتون كان "رائعا"، كما أشادت بأسرة الأمير والملكة إليزابيث الثانية التي جعلتها تشعر أنها موضع ترحيب في العائلة، مضيفة أن الملكة "امرأة رائعة".

يذكر أن العلاقة بين العائلة البريطانية المالكة والأمير هاري وزوجته شهدت توترا في الأشهر الأخيرة، حيث أمرت ملكة بريطانيا، في أغسطس المنصرم، كبار مساعدي القصر بالرد قانونيا على تصريحات حفيدها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل "التي تشوه صورة العائلة الملكية البريطانية".

وكان الزوجان أخبرا المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في وقت سابق من هذا العام أن أحد أفراد العائلة المالكة قد أثار مخاوف بشأن لون بشرة ابنهما آرشي، ما أوحى بوجود جو من العنصرية داخل العائلة الملكية.