رئيس جامعة طنطا يشارك في احتفالية هيئة الشراء الموحد لإطلاق المنتدى الطبي الأفريقي

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا بالحضور فى مؤتمر واحتفالية الإعلان عن المعرض والمنتدى الطبى الأفريقي الأول "صحة أفريقيا Africa Health ExCon"، والذى تنظمه هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض.

‏

صرح رئيس جامعة طنطا على هامش المؤتمر ‏أن الجمهورية الجديدة هي بوابة العبور إلى المستقبل المشرق وأن هذا المؤتمر يخدم قضايا الصحة في إفريقيا بعد استعادة مصر الريادة في أفريقيا تحت قيادة الرئيس السيسي.

جدير بالذكر أن الحفل قد شهد حضور عدد كبير من الوزراء والمسؤلين ورموز المجتمع، حيث شارك بالحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، والدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتورة هالة السعد وزيرة التخطيط، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، ومحمد معيط وزير المالية، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان

