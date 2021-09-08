إيسلندا: بدء تشغيل أكبر منشأة لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون في العالم

أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء ببدء أيسلندا تشغيل أكبر منشأة في العالم لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون، بالقرب من محطة هيليشيدي لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن المنشأة الجديدة التي تحمل اسم "أوركا" والتي أقامتها شركة "كليموركس" السويسرية الناشئة، ستقوم بامتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء، ثم تقوم شركة "كاربفيكس" الأيسلندية، الناشئة أيضا، بدفع الغاز إلى أعماق الأرض، لتحويله إلى حجارة إلى الأبد.

وأفادت بلومبرج بأن "أوركا" هي الوحيدة ضمن 16 منشأة أقامتها "كليموركس" في أنحاء أوروبا، التي تقوم بالتخلص من ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم، بدلا من معالجته.

ومن المقرر أن تقوم المنشأة الجديدة بالتقاط أربعة آلاف طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا، لتصبح بذلك الأكبر في العالم لالتقاط الغاز من الهواء مباشرة.

ولكن هذه الكمية تمثل الانبعاثات السنوية لنحو 250 مواطنا أمريكيا، وتقل كثيرا عن الهدف الأساسي للشركة والمتمثل في التقاط حوالي 1 في المئة من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، والتي تزيد على 300 مليون طن، بحلول عام 2025. وتهدف الشركة حاليا إلى التقاط 500 ألف طن بنهاية العقد الحالي.

وقال يان فيرزباشر، أحد الشركاء المؤسسين لـ "كليموركس"، إن الشركة لا تزال تأمل في أن تتمكن يوما ما من تحقيق هدف الـ300 مليون طن، "ولكن جدول العمل تغير حيث إن الأمر يأخذ وقتا أطول مما توقعنا لإقامة صناعة كاملة."