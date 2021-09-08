بلومبرج: مقتل شخص واحد على الأقل جراء زلزال قوي ضرب المكسيك

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لقي شخص واحد على الأقل حتفه جراء زلزال قوي ضرب المكسيك ، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء صباح اليوم الأرعباء.

ووقع الزلزال بالقرب من مدينة أكابولكو التي تشتهر بكونها مكانا لقضاء العطلات.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية أن قوة الزلزال الذي وقع مساء الثلاثاء بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، بينما ذكرت هيئة رصد الزلازل المكسيكية أن قوته بلغت 1ر7 درجة.

وكان مركز الزلزال على بعد 11 كيلومترا جنوب غرب أكابولكو في ولاية جيريرو بجنوب البلاد، وعلى عمق حوالي 10 كيلومترات.

وتسبب الزلزال في انقطاع التيار الكهربائي عن أجزاء كثيرة من المدينة.

ووفقا لنظام الإنذار الأمريكي من أمواج المد (تسونامي) ، من المحتمل حدوث أمواج مد على ساحل جيريرو في المحيط الهادئ.