جامعة المنوفية تناشد طلابها الحصول على اللقاح: لا دخول بدون تطعيم

أصدرت جامعة المنوفية، بيانا تطالب فيه الطلاب والطالبات بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا، مؤكدة أنه لن يُسمح بدخول أي طالب غير حاصل على اللقاح، للحرم الجامعي.

وذكر بيان للجامعة: "أبناؤنا طلاب وطالبات جامعة المنوفية، ونحن على مشارف عام دراسي جديد، وحرصا على سلامتكم من انتشار فيروس كورونا 19 Covid، ستتبنى جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك، المبادرة الرئاسية لتطعيم أبنائها طلاب وطالبات الجامعة حتى يتمكنوا من مباشرة حياتهم التعليمية والبحثية بشكل آمن".

وناشدت الطلاب اتباع الخطوات التالية للحصول على التطعيم: التسجيل على موقع وزارة الصحة على الرابط التالي للحصول على الرقم الكودي المكون من 20 رقما: https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration

ثم الدخول على اللينك التالي بتدوين الرقم القومي واختيار اسم الكلية المقيد بها الطالب للحصول على موعد ومكان التطعيم:

http://vaccine.menofia.education/

وأكدت الجامعة، أنه من أجل خلق بيئة تعليمية آمنه، فإن التطعيم سيكون إجباريا لدخول الحرم الجامعي.