القبض على لص ملابس داخلية باليابان بحوزته أكثر من 700 قطعة

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ألقت قوات الشرطة باليابان القبض على لص ملابس داخلية، لسرقته 730 حمالة صدر وسراويل داخلية من مغاسل مختلفة.

وحسب وسائل إعلام وصحف يابانية، تم القبض على تيتسو أوراتا، 56 عاما، الأسبوع الماضى بعد أن عثرت الشرطة على مخزون ضخم من الملابس الداخلية النسائية فى شقته فى مدينة بيبو جنوب اليابان، وفقا لما ذكره التلفزيون المحلى.

وتم الكشف عن مدى هوسه بالملابس الداخلية عندما أصدرت الشرطة صورة تظهر مجموعة الملابس الداخلية وحمالات الصدر المكونة من 730 قطعة بالكامل فى الشقة.

علم رجال الشرطة لأول مرة بالقضية عندما تجسس اللص على طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 عامًا وقام بسرقة ستة أزواج من ملابسها الداخلية فى مغسلة يوم 24 أغسطس، وفقا لصحيفة «نيويورك تايمز».

واكتشف الضباط بقية الأشياء المسروقة عندما تعقبوه بعد أسبوع فى شقته.

وذكر التقرير أنه يُزعم أن اللص اعترف بسرقة الملابس الداخلية.

وقال متحدث باسم الشرطة للتلفزيون المحلى «لم نصادر مثل هذا العدد الكبير من الملابس الداخلية منذ سنوات».

وكانت الشرطة قد اعتقلت فى مدينة أويتا القريبة تورو أداتشى البالغ من العمر 40 عامًا فى عام 2019 لسرقته 1100 زوج من الملابس الداخلية، وفقًا لمجلة طوكيو ريبورتر.