مقتل 16 مريضًا في المكسيك إثر سقوط أمطار غزيرة شمالي العاصمة

لقى 16 مريضاً في المكسيك مصرعهم بعد أن غمرت مياه الأمطار الغزيرة مستشفى في وسط البلاد اليوم الثلاثاء.

وحسب شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية في نشرتها اليوم، يُرجح أن سبب الوفيات في المستشفى المكسيكي نجم عن تعطل أجهزة تزويد المرضى بالأكسجين بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وأفادت الشبكة بأن حوالي 40 مريضاً آخرين نجوا من ارتفاع منسوب المياه بسرعة في وسط مدينة تولا التي تقع على بعد حوالي 60 ميلاً (100 كيلومتر) شمال مكسيكو سيتي.

من ناحية أخرى، قضت المحكمة العليا في المكسيك اليوم /الثلاثاء/ بأن تجريم الإجهاض بات غير دستوري في البلاد.

وذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم أن المعنيين وصفوا القرار بأنه "تاريخي" في المكسيك.





