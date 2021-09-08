عاصفة على ساحل الخليج الأمريكي لاتشكل تهديدا لإنتاج النفط

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عاصفة في خليج المكسيك تتسبب بالفعل في سقوط أمطار على ساحل الخليج الأمريكي، وهناك احتمال بنسبة 50 ٪ لأن تشتد وتتحول إلى منخفض استوائي غدا الخميس.

والعاصفة موجودة جنوب نيو أورلينز وتتجه إلى الشمال الشرقي، لذلك من المحتمل أن تتجاوز المنطقة التي ضربها الأسبوع الماضي إعصار إيدا، وفقًا لأندرو أوريسون، الخبير في خدمة الأرصاد الجوية الوطنية، الذى قال: "نحن لا نتوقع تقريبا نفس المستوى من التأثير الذي رأيناه مع إيدا ".

ومع ذلك، لا يزال من الممكن أن تغمر العاصفة جنوب ألاباما وفلوريدا بما يصل إلى 6 بوصات (15 سم) من الأمطار، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضانات أثناء تحركها نحو جورجيا وكارولينا الجنوبية.

ومن المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة خلال الليل، ولكن لن تكون بنفس قوة إيدا تقريبا، الذي وصل إلى اليابسة مثل إعصار من الفئة 4.

ولايشكل ذلك تهديدا لمنصات إنتاج النفط البحرية في المنطقة، وفقًا لجيم رويلر، خبير الأرصاد الجوية في مجموعة انيرجي ويزر جروب .