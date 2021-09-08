تحرير 134 محضرا في حملة لشرطة المرافق بشوارع مدينة الأقصر

شنت شرطة المرافق بمدينة الأقصر، حملة بمنطقة أسفل كوبري أبو الجود، شارع سوق "الصنايع" والشوارع الجانبية له، شارع المدينة المنورة والشوارع الجانبية له، منطقة شرق السكة، شارع الكورنيش ،منطقة معدية الأهالي.

حملات شرطة المرافق، أسفرت عن تحرير عدد 23 مخالفة إشغالات، وعدد 6 مخالفات نظافة عامة، فضلًا عن عدد 9 محاضر للباعة الجائلين، مع ضبط عدد 4 ميكروفون تسبب إزعاج للأهالي في الشوارع، بالإضافة إلى عدد 9 محاضر تصالح لعدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، بالإضافة إلى محضر ومخالفة مقهى يقدم شيشة وضبط 10 «شيش»، كما تم في خلال هذه الحملات، ضبط عدد 27 مخالفة مضبوطات متنوعة، تم تحرير عدد 48 مخالفات إزالات إدارية.