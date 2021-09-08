محافظ المنيا يكرم 37 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، والبالغ عددهم 37 طالبًا وطالبة، بشعبتيها العلمية والأدبية، في الاحتفالية التي أقامتها المحافظة، حيث تم منحهم مكافآت مالية وشهادات تقدير تحفيزًا لهم على مواصلة التفوق والتميز.

وقال القاضي إن المنظومة التعليمية في مصر شهدت تطوراً عظيماً خلال السنوات الماضية، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن التطوير الشامل لنظام التعليم الأساسي، وإنشاء المنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى رفع قدرات المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس، مشيراً إلى الانتهاء من إنشاء 38 مدرسة خلال العام الدراسي 2020 /2021، بإجمالي 509 فصول دراسية، ويجري الآن العمل بـ146 مدرسة، انشاء جديد وإحلال وتجديد 14 مدرسة، وتوسعة وتعلية 51 مدرسة، على أرض المحافظة، بما سيساهم في الحد من الكثافات داخل الفصول؛ لضمان تعليم أفضل لأبناء المحافظة.

وأعرب عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة من المتفوقين، وبخاصة من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، على تميزهم وحصولهم على المراكز الأولى بتحدي، وإصرار وعزيمة، داعياً إياهم لبذل المزيد من الجهد لتحقيق مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة، كما هنأ المحافظ أسر الطلاب، لما قاموا به من دور عظيم في الرعاية والدعم والارتقاء بمستوى الطلاب التعليمي، وتهيئة الأجواء والظروف التي أدت لتفوقهم وحصولهم على تلك المراكز المتقدمة.

ووجه الشكر لجميع العاملين بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة، لما بذلوه من جهد وأداء متميز، خلال العام الدراسي الماضي، والتي اتضحت من خلال ارتفاع معدلات نتائج أبنائنا الطلاب، على مستوى كافة المراحل التعليمية، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، نظراً لتداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، هنأ نائب المحافظ، الطلاب المتفوقين من أوائل الثانوية العامة وأولياء أمورهم، متمنياً لهم المزيد من التفوق والتقدم فى المستقبل، وأن يكونوا داعمين لمصرنا الغالية في مختلف المجالات، ولمحافظة المنيا بصفة خاصة.

وأشار إلى أهمية وضع هدف محدد والعمل على تحقيقه، مؤكداً أن بناء الوطن يحتاج إلى كل يد مصرية وطنية تعمل بجدية وإخلاص، وأن المرحلة القادمة في مسيرتهم العلمية، تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد والمثابرة على طلب العلم، لافتًا إلى أن الدولة تضع نصب عينيها الاهتمام بالمتفوقين علميًا، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية.

وأوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن التكريم شمل 37 طالبًا وطالبة بشعبتيها (العلمية والأدبية)، منهم 10 طلاب وطالبات بالشعبة (العلمية رياضيات)، و11 طالبًا وطالبة بالشعبة (العلمية علوم)، و11 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و4 طلاب من التربية الخاصة دمج (ذوي الهمم)، بالإضافة إلى طالبة متفوقة من التعليم المجتمعي، والتي قد التحقت بكلية الطب.