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يواصل الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التغني بلاعبي الأهلي بعد التتويج ببطولتي دوري أبطال إفريقيا في عامين متتاليين.

ونشرت الصفحة الرسمية للكاف على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، مقطع فيديو لأليو ديانج وغرد عليها: "أليو ديانج.. قوة.. مهارة.. دقة، هكذا كان أداء نجم وسط الأهلي في الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا".

وأصبح ديانج أحد أهم لاعبي النادي الأهلي في الفترة الماضية بعدما نجح في حصد ألقاب كثيرة مع الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة منها دوري عام وكاس مصر وكأس السوبر الإفريقي وبرونزية كأس العالم للأندية.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">🌟 أليو ديانج 🇲🇱<br><br>قوة.. مهارة.. دقة، هكذا كان أداء نجم وسط الأهلي في الموسم الماضي من دوري أبطال إفريقيا. 👏<a href="https://twitter.com/hashtag/TotalEnergiesCAFCL?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#TotalEnergiesCAFCL</a> | <a href="https://twitter.com/AlAhly?ref_src=twsrc%5Etfw">@AlAhly</a> | <a href="https://twitter.com/DiengAliou8?ref_src=twsrc%5Etfw">@DiengAliou8</a> <a href="https://t.co/COXvaNMb2h">pic.twitter.com/COXvaNMb2h</a></p>— دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) <a href="https://twitter.com/CAFCLCC_ar/status/1435629014933254144?ref_src=twsrc%5Etfw">September 8, 2021</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>