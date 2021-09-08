الزراعة: مشروع الموائمة الصحراوية يحقق طفرة تنموية متكاملة

• القصير: تنمية الوديان وحصاد مياه الأمطار يحقق عائدا اقتصاديا ويحسن إنتاجية الحاصلات الزراعية

• مصيلحي: إنشاء 700 بئر وإعادة تأهيل 20 أخرى لحصاد مياه الأمطار

عقد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، اجتماعا للجنة التنسيقية العليا لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية، الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الذي ينفذ من خلال مركز التنمية المستدامة بمطروح، التابع لمركز بحوث الصحراء، وذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنمية منطقة الساحل الشمالي من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة لأهالي ومزارعي محافظة مطروح.

وأكد القصير، في بيان له، أن المشروع يحقق طفرة تنموية زراعية متكاملة خاصة بمناطق التجمعات الصحراوية الحدودية، التي تعود بالنفع على المواطنين بمحافظة مطروح، موجها بضرورة تطبيق مبادىء ونظم الحوكمة السليمة فى تنفيذ المشروع، ليكون نموذجا رائدا فى مجال مكافحة التصحر والتخفيف من الآثار السلبية للتغيرات المناخية والتأقلم معها، وبالتالي يمكن من خلال هذا المشروع نقل الخبرات المصرية والتدريب لدول إفريقية أخرى، خاصة فى مجالات مكافحة التصحر والتخفيف من حدة التغيرات المناخية.

وطالب وزير الزراعة، بإدراج كل الأنشطة التي ينفذها المشروع فى قواعد بيانات مؤمنة، مع وضع مؤشرات تنموية سليمة لقياس أثر تنفيذ أنشطة المشروع على مدى تحسين مستوى معيشة المواطنين بالمجتمعات المحلية.

وأضاف أن ما يتم تنفيذه خلال هذا العام سيحقق عائدا اقتصاديا من خلال تنمية الوديان وحصاد مياه الأمطار، وأنشطة تنمية المراعي الطبيعية وتنمية الثروة الحيوانية ودعم تنمية المرأة البدوية، وأيضا تحسين إنتاجية الحاصلات الزراعية التي تعتمد على مياه الأمطار.

ومن ناحيته، قال المنسق الوطني للمشروع الدكتور نعيم مصيلحي، إن هذا العام سيتم إنشاء 700 بئر نشو بسعة 120 مترا مكعبا لكل بئر لحصاد مياه الأمطار لتوفير المياه الصالحة للشرب وسقي الحيوانات، إضافة لإنشاء 60 خزانا لحصاد مياه الأمطار بسعة 300 متر مكعب لكل خزان، لتوفير المياه الصالحة للري التكميلي لزراعات الخضر بمناطق بطون الوديان، مع إعادة تأهيل 20 بئرا رومانيا بسعة 500 متر مكعب بمناطق عمل المشروع المختلفة بداية من مركز الضبعة ورأس الحكمة ومرسى مطروح والنجيلة وسيدي براني وحتى السلوم.

وأضاف أنه تم تنمية حوالي 10 كيلومترات طولية فى بطون الوديان لاستغلال مياه السيول فى استصلاح أراضي جديدة تزرع بالتين والزيتون لصالح الأسر الفقيرة، مع تأهيل الأراضي الواقعة داخل بعض الوديان وتحسين الإنتاجية للحاصلات البستانية.

وأشار إلى أن المشروع يقوم على تحسين المراعي المتدهورة بالمجتمعات المحلية بمساحة تبلغ حوالي 3 آلاف فدان من خلال زراعة الشجيرات الرعوية، إضافة إلى حماية 10 آلاف فدان كمحميات رعوية يتم فيها تنظيم الرعي وكذلك حماية مساحة ألف فدان بغرض جمع بذور النباتات الطبيعية والعمل على إكثار التقاوى.

وأوضح أنه تم توزيع 120 كبشا كسلالة محسنة للعمل على التحسين الوراثى لقطعان الأغنام البرقي والحفاظ عليها كسلالة منتجة للحوم، التي تتميز بها محافظة مطروح، وتدعيم ذلك بوحدات بيطرية متنقلة لعمل القوافل البيطرية بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمطروح، إضافة إلى تنفيذ الممارسات الزراعية الجيدة للمحاصيل الحقلية والبستانية في 200 حقل إرشادي نموذجى لتدريب وتأهيل قدرات المزراعين.

من جانبه، أكد مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والمدير التنفيذي للمشروع المهندس محمود الأمير، أنه من خلال المكون المحلى للمشروع خلال العام المالي المنقضي تم تنفيذ اثنين محطة تحلية بسعة 50 طنا يوميا لكل محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وكذلك تنفيذ محطة تخدم التجمعات بمنطقة الأقعرة التي تخدم ما يقرب من 700 أسرة بدوية تعاني من نقص مياه الأمطار، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل 60 بئرا رومانيا لحصاد مياه الأمطار بسعة تخزينية 40 ألف متر مكعب لتوفير مياه للشرب للمجتمعات المحلية.

وأضاف أنه تم تنفيذ 200 حقل إرشادي استفاد منها 200 أسرة بدوية من خلال تقديم الدعم الفني وتطبيق أساليب الممارسات الزراعية الجيدة، وأيضا توفير المستلزمات الزراعية الخاصة بالخدمة الزراعية للموسمين الشتوي والصيفي لضمان زيادة الإنتاجية من الزراعة المطرية للمحاصيل البستانية والحقلية.