إصابة 10 أشخاص إثر تصادم سيارتين في وادي النطرون بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص بكسور وجروح متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم ملاكي مع ميكروباص، بالكيلو 40 اتجاه الصحراوي في وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وتلقى اللواء أحمد عرفات، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوصول مصابين في حادث، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين تصادم ملاكي مع ميكروباص بالكيلو 40 اتجاه الصحراوي.

وأسفر الحادث عن إصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى وادي النطرون المركزي لتلقي العلاج اللازم، والمصابون هم كل من: "أمل أحمد حسين 43 سنة كرداسة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، منة ياسر عشري 11 سنة كرداسة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، أسماء ياسر عشري 17 سنة كرداسة- اشتباه نزيف في المخ، وأحمد سليمان خلف 20 سنة كرداسة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، آيات محمد حسين 17 سنة فيصل- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصفاء سليمان حسن 27 سنة كرداسة- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وميادة هاني حلمي 16 سنة فيصل- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وإسراء هاني حلمي 13 سنة فيصل- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ونعمات حسين عفيفي 63 سنة فيصل- كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وبسملة محمد أحمد 11 سنة فيصل- اشتباه كدمة بالرأس" وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيق في الواقعة.