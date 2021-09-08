توعية الأطفال بيئيا ونصائح صحية باليوم الثاني للقافلة الثقافية بروضة بالسيدة

واصلت القافلة الثقافية بروضة السيدة فعاليات اليوم الثاني، التي تضمنت عروضا للفنون الشعبية ومحاضرة توعوية للأطفال عن "مخلفات البيئة وأضرار البلاستيك" للدكتورة إيمان البنداري عضو لجنة حماية الطفل، تحدثت فيها عن أضرار البلاستيك الصحية وكيف يمكن اختيار النوع الأفضل للاستخدام الآدمي، بجانب حوار مع الفتيات للحفاظ على أجسادهن وكيفية التعامل مع أي موقف للعنف الجسدي.

واختتمت المحاضرة ببعض النصائح الصحية العامة من أجل الحفاظ على صحة أفضل، كما قدمت القافلة عددا من الورش الفنية لسيدات الروضة من أجل بناء قدراتهم وتعليمهم بعض الحرف الفنية لتعزيز التمكين الاقتصادي، وأخرى للأطفال لإعادة تدوير خامات البيئة وعمل برواز تصوير، وذلك لتنمية قدراتهم ومهاراتهم الإبداعية، بجانب فقرة للتنورة التراثية.

وأوضحت مدير عام ثقافة القاهرة، أن القافلة الثقافية لأبناء منطقة الروضة، هي رسالة حب واهتمام لأبنائها وأهاليها، ولتغير نمط الحياة بهدف تحقيق التنمية، فالثقافة أهم مؤشر لتحسين جودة حياتهم، وبناء الإنسان يعتبر البداية الحقيقية للتنمية المستدامة.

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وانطلقت القافلة أمس الأول ونظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، برعاية من د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، وذلك ضمن نشاط فرع ثقافة القاهرة بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان.