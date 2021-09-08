محافظ الشرقية: السماح للمنشآت الطبية بممارسة نشاطها لمدة عام لحين توفيق أوضاعها مع الاشتراطات البنائية الجديدة

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، القرار رقم 6724 لسنة 2021، بالسماح للمنشآت الطبية الخاصة، والتي تمارس نشاطها من قبل تاريخ العمل بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية الواردة وفق الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021، بالاستمرار في ممارسة نشاطها لمدة عام؛لحين توفيق أوضاعها مع الاشتراطات الجديدة.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن القرار يشمل العيادة الطبية الخاصة والعيادة التخصصية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات الخاصة، وغيرها من المنشآت الطبية الخاصة، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ القرار كلًا في حدود اختصاصه.

وأشار محافظ الشرقية، إلى أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، والقانون رقم 199 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما, والقانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، بالإضافة إلى الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية الجديدة للمدن المصرية والواردة وفق كتاب دوري وزارة التنمية المحلية رقم 86 لسنة 2021، واجتماعه مع نقيبي الأطباء وأطباء الأسنان بالشرقية وبعض أعضاء النقابة بشأن تضرر أصحاب بعض المنشآت الطبية من عدم السماح لأصحاب تلك المنشآت بمباشرة نشاطهم.