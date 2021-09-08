عبد العال يوجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقع الحريق الذى اندلع بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي، حي الشرابية، فى الرابعة فجر اليوم، بحسب بيان للمحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت فجر اليوم، بلاغًا بنشوب حريق بـ12 محلا لبيع الاخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية؛ فتم التعامل مع الموقف وإخطار الجهات المعنية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ25 سيارة إطفاء وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق -بالتنسيق مع الجهات المعنية- وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو حدوث إصابات.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.