 بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق محلات الأخشاب بالشرابية - بوابة الشروق
الأربعاء 8 سبتمبر 2021 10:20 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مقترح إلغاء كأس مصر للموسم الحالي؟

النتـائـج تصويت

بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد موقع حريق محلات الأخشاب بالشرابية

شريف حربي ومحمد عبد الناصر
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 9:49 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 9:49 ص

عبد العال يوجه بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، موقع الحريق الذى اندلع بعدد من محلات بيع الأخشاب القديمة بعزبة الورد بجوار شارع بلال الشرقي، حي الشرابية، فى الرابعة فجر اليوم، بحسب بيان للمحافظة.

وكانت غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قد تلقت فجر اليوم، بلاغًا بنشوب حريق بـ12 محلا لبيع الاخشاب القديمة بعزبة بلال وعزبة الورد بنطاق حي الشرابية؛ فتم التعامل مع الموقف وإخطار الجهات المعنية، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ25 سيارة إطفاء وتم فصل الغاز والكهرباء عن موقع الحريق -بالتنسيق مع الجهات المعنية- وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح أو حدوث إصابات.

ووجه محافظ القاهرة بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

اخبار متعلقة


صور متعلقة

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك