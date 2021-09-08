جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا تكرم أبطال أولمبياد طوكيو

كرمت جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا ومدارس الدلتا الأمريكية، بمحافظة الدقهلية، أبطال مصر الأوليمبيين الحاصلين على ميداليات أولمبياد طوكيو 2020.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنلوجيا الدكتور، والدكتور يحيى المشد رئيس الجامعة.

وجاء الأبطال الأولمبيين والدوليين بعد المستوى المميز الذي ظهروا به خلال مشاركتهم الأخيرة في دورة الألعاب الأولمبية التي أقيمت في طوكيو، خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وحصولهم على ميداليات أولمبية متنوعة أضيفت إلى رصيد مصر في دورات الألعاب الأولمبية، والذي وصل إلى 30 ميدالية.

وكرمت الجامعة الثلاثي، أحمد الجندي الحاصل على فضية الخماسي الحديث، كأول مصري وإفريقي يحقق ميدالية في هذه الرياضة، وسيف عيسي بطل التايكوندو والحاصل على الميدالية البرونزية، ومحمد إبراهيم كيشو بطل المصارعة اليونانية والرومانية والحاصل على الميدالية البرونزية.

وجرى تكريم اللاعب حازم ربيع "الرجل الحديدي" الحاصل على لقب بطولة "آيرون مان"الدولية، واللاعب مهند سامي خضير "الميدالية الذهبيهة في: فردى بياثل، تتابع بياثل، تتابع ترياثل، الميدالية الفضية في فردي الترياثل، واللاعبة حلا محمد نعنوش الحاصلة على "الميدالية البرونزية في تتابع البياثل، وتتابع الترياثل.

ومن جانبه، أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن الرئيس السيسي وجه برعاية أبطال مصر رياضياً وعلمياً، وتوفير كافة متطلباتهم لاستكمال مسيرتهم الرياضية والدولية، مشيرًا إلى أن مصر وشعبها تشرفت بما حققه هؤلاء الأبطال من فوز مستحق رفع راية مصر عالية خفاقة في سماء الرياضة الدولية.

وأضاف أن الأسرة المصرية هي صاحبة الإنجاز الكبير في الرياضة المصرية، بما تتحمله وتقدمه لأبنائها ليحققوا تلك الإنجازات التي تسطرها الرياضة المصرية فى كلالمحافل الإقليمية والدولية.