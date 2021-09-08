 طرح 45 محلا تجاريا وصيدلية و20 وحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني في الشيخ زايد - بوابة الشروق
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طرح 45 محلا تجاريا وصيدلية و20 وحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني في الشيخ زايد

محمد علاء
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 2:39 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 2:39 م

أعلن المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، طرح 45 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين "٩ م٢ : ٨١ م٢"، بجانب طرح 20 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من "٦٠ م٢ : ١٢٠م٢" بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز المدينة، أنه سيتم بيع 13 محلاً تجارياً و7 وحدات إدارية وصيدلية، بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 28/9/2021، وبيع 16 محلاً تجارياً، و7 وحدات إدارية بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 2/11/2021، وبيع 16 محلاً تجارياً و6 وحدات إدارية، بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 21/12/2021، مشيراً إلى إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.

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