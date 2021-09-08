طرح 45 محلا تجاريا وصيدلية و20 وحدة إدارية للبيع بالمزاد العلني في الشيخ زايد

أعلن المهندس مصطفى فهمي رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، طرح 45 محلاً تجارياً وصيدلية بمساحات تتراوح بين "٩ م٢ : ٨١ م٢"، بجانب طرح 20 وحدة إدارية بمساحات تتراوح من "٦٠ م٢ : ١٢٠م٢" بالمناطق المختلفة بالمدينة، للبيع بالمزاد العلني.

وأوضح رئيس جهاز المدينة، أنه سيتم بيع 13 محلاً تجارياً و7 وحدات إدارية وصيدلية، بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 28/9/2021، وبيع 16 محلاً تجارياً، و7 وحدات إدارية بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 2/11/2021، وبيع 16 محلاً تجارياً و6 وحدات إدارية، بجلسة المزاد العلني، يوم الثلاثاء 21/12/2021، مشيراً إلى إتاحة كراسات الشروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة.