السيسي: مصر قطعت عهدا على نفسها بالمضي قدما نحو تحقيق التنمية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر قطعت عهدا على نفسها بالمضي قدما نحو تحقيق التنمية جنبا إلى جنب مع مواجهة التحديات والمشكلات المتراكمة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بمنتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسخته الأولى، اليوم الأربعاء، أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في دفع جهود التنمية بالعديد من القطاعات من خلال مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، واتخاذ خطوات فعالة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ للارتقاء بحياة المواطن وتحسين مستوى معيشته وتلبية تلطعاته نحو مستقبل واعد.

وأكد أن مصر ترحب بالتعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الدولية والأمم المتحدة لتوفير الخبرات اللازمة لأشقائنا في الشرق الأوسط وإفريقيا لتحقيق أجندة التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030، وأجندة إفريقيا 2063.