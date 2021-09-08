ضبط لص في مستشفى شبين الكوم التعليمي يسرق هواتف المرضى

تمكن أمن مستشفى شبين الكوم التعليمي في محافظة المنوفية من ضبط عاطل تسلل فجرا إلى المستشفى لسرقة هواتف المرضى من داخل المستشفى.

ورصدت كاميرات المراقبة تسلل أحد الشباب بين عدة أقسام بالمستشفى وسرقة بعض هواتف المرضى.

وقال الدكتور محمد طاحون مدير المستشفى التعليمي في مدينة شبين الكوم، إن المرة ليست الأولي وقد سبق وتلقي بلاغات بسرقة هواتف المرضى، وهذه المرة رصدت كاميرات المراقبة لص سارق الهواتف.

وأضاف، أنه تم تسليمه إلى قسم شرطة شبين الكوم وتحرير محضر ضده، حيث تم ضبطه متلبسا، وتبين أنه من محافظة الغربية، وجاء إلى محافظة المنوفية من أجل السرقة.