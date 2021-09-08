تحل المطربة سميرة سعيد ضيفة على برنامج "لايڤ من الدوبلكس" الذي تقدمه الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة 11 مساء، على قناة ON.

تقدم "سميرة" خلال الحلقة عددا من أغنياتها الشهيرة، فضلا عن استعراض مواهبها المخلتفة وذكرياتها الفنية. كما تجيب على أسئلة فاهيتا حول حياتها الشخصية وعلاقتها بأسرتها وزملائها في الوسط الفني. وتشهد الحلقة العديد من الألعاب الطريفة التي تشارك فيها الفنانة داخل استوديو "لايڤ من الدوبلكس".

في نفس الحلقة، يحل الدكتور "ماجد الشيخ" استشاري الأمراض الجلدية والتجميل والعلاج بالليزر، ضيفا على البرنامج، ليجيب على عدد من الأسئلة الشائعة ويقدم نصائح طبية هامة للجمهور.