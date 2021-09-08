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1.6 مليون شخص بدون كهرباء بسبب الزلزال الذي ضرب المكسيك

وكالات
نشر في: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 8 سبتمبر 2021 - 11:29 ص

قالت السلطات المكسيكية، اليوم الأربعاء، إن الزلزال الذي هز مناطق جنوب البلاد، تسبب في قطع الكهرباء عن حوالي 1.6 مليون شخص.

وبحسب اللجنة المكسيكية الفيدرالية للكهرباء تأثر 1.6 مليون شخص في العاصمة مكسيكو سيتي وولايات جيريرو وموريلوس وأواكساكا. وهذا يمثل 13% من إجمالي عدد المستهلكين في هذه الولايات والعاصمة، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأعلنت اللجنة أن الأجهزة المختصة تعمل على استعادة التيار الكهربائي لهذه المناطق في أسرع وقت.

وقالت السلطات المكسيكية في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن شخصا توفي بسبب الزلزال التي بلغت قوته أكثر من 7 درجات على سلم ريختر، كما أدى إلى أضرار مادية.

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