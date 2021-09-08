عرضت فضائية «العربية» مقطع فيديو يرصد اعتداء عناصر من حركة طالبان بالضرب على متظاهرات أفغانيات خرجن في العاصمة الأفغانية كابول وعدد من المدن، تنديدًا بحكم الحركة للبلاد.

وانطلقت مظاهرات عديدة في العاصمة الأفغانية كابول دعما للمعارضة «جبهة المقاومة الوطنية» في بنجشير وتنديدا بالتدخل الباكستاني، وسط إطلاق نار من مسلحي طالبان.

وأظهرت مقاطع الفيديو المظاهرات والحشود، وضمت نساء في صفوفها، التي عمت العاصمة كابول، وسط إطلاق كثيف لمسلحي حركة طالبان النار في الهواء، في محاولة لتفريق المتظاهرين.

وحمل بعض المتظاهرين لافتات تحمل شعار «تحيا المعارضة، الموت لباكستان»، وأظهر أحد المقاطع مجموعة من النساء حوصرن في موقف للسيارات قرب أحد البنوك بعد تجمهرهن قرب القصر الرئاسي في كابول.