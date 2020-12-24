تقارير: معارك داخل إثيوبيا بالقرب من الحدود السودانية

أفادت مصادر عسكرية سودانية، اليوم الأربعاء، بوقوع مواجهات عسكرية في إقليم أمهرة الإثيوبي بالقرب من منطقة الفشقة الصغرى في السودان.

وتوقعت المصادر ط، تدفق أعداد جديدة من اللاجئين الإثيوبيين إلى الأراضي السودانية نتيجة المعارك المحتدمة في الإقليم.

في وقت سابق اليوم، قال أطباء، إن متمردي إقليم تيجراي الإثيوبي قتلوا ما لا يقل عن 125 من سكان قرية في منطقة أمهرا المجاورة، بداية هذا الشهر قبل أن تطردهم القوات الموالية للحكومة.

وذكر مولوغيتا ميليسا، مدير المستشفى في بلدة دابات القريبة، لوكالة الصحافة الفرنسية: "سقط 125 قتيلا في قرية الشنة. رأيت المقبرة الجماعية بنفسي. السكان ما زالوا يبحثون عن جثث في أنحاء المنطقة والعدد لا يزال قابلا للزيادة".

في السياق ذاته، ذكرت صحيفة "سودان تربيون" أن المواجهات العسكرية في الإقليم المجاور للحدود السودانية، أدت إلى تدفق لاجئين جدد من قومية الكومنت إلى الأراضي السودانية.

وبحسب مصادر الصحيفة، تجددت المواجهات العسكرية، الاثنين، في منطقة قوباي بإقليم الأمهرة بين تحالف قوات تيغراي والكومنت والقمز من جهة، والجيش الأثيوبي ومليشيات الأمهرة من جهة أخرى.