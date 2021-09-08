أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن تسليم عقود مميكنة وموثقة للمزارعين خلال الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الأربعاء، مع عدد من المزارعين بشرق بورسعيد وعقد معهم حوارا مفتوحا للحديث بشأن أوضاعهم والتيسيرات المقدمة لهم من المحافظة.

فيما تم ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، ومدير مديرية الزراعة ورؤساء مجالس إدارة شركات السكر والمراقبة الزراعية.

وقال المحافظ، إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لمنع استغلال المزارعين وتلبية لمطالبهم ورغباتهم التي توفر لهم سبل الراحة.

وأوضح محافظ بورسعيد، خلال اللقاء مع الفلاحين بقاعة المؤتمرات، أن القطاع الزراعي يشهد تنمية غير مسبوقة ببورسعيد حاليا.

وأشار إلى أن هناك زيادة في إنتاجية المحاصيل الزراعية عن السنوات الماضية، لافتا إلى أنه سيتم توزيع حوالي 4000 طن من الأسمدة على المزارعين تحت إشراف مديرية الزراعة منعآ لاستغلال المزارعين من قبل بعض الجمعيات المخالفة.

ويأتي ذلك من خلال محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بشرق بورسعيد، لافتًا إلى أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأكبر من نوعها في مصر بتكلفة 20 مليار جنيه بشرق بورسعيد.

وأضاف المحافظ، أنه سيتم التعاون مع شركة متخصصة ومسؤولة عن جمع المحاصيل الزراعية من المزارعين وتسويقها، بما يضمن حماية المزارع من استغلال بعض الجمعيات، بالإضافة إلى إنشاء مضرب أرز بجنوب بورسعيد بطاقة 100 طن اليوم.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة للتوسع في إنتاج المحاصيل الزراعية وتوفير مخزون استراتيجي كافٍ من المحاصيل الغذائية الأساسية.

وأوضح المحافظ، أن شرق بورسعيد إحدى المناطق الواعدة والمتكاملة والتي تشمل الأنفاق والموانئ والمنطقة الصناعية واللوجيستية ومنطقة زراعية تنموية، بالإضافة إلى مدينة سلام مصر التي تعد من الجيل الرابع وتحتوي على جامعة أهلية وتكنولوجية، ووحدات سكنية على أعلى مستوى.

كما ناقش المحافظ، عددا من الموضوعات مع شركات البنجر بشرق بورسعيد، مؤكدا أن المحافظة تقدم كل الدعم والتسهيلات للارتقاء بالقطاع الزراعي ببورسعيد.

ووجه الشكر لكل الجهات المعنية التي تدعم المحافظة في خطتها لتنمية شرق بورسعيد، لافتا إلى أن منتصف الشهر الحالي سيشهد منتدى اقتصادي استثماري عالمي لتسويق المنطقة الصناعية بالشرق والتي تشمل مختلف الصناعات بما فيها مصانع الأسمدة، وعصر واستخلاص المنتجات الزراعية بما يحقق أهداف التنمية الزراعية المنشودة.