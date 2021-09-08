طالبان تنفي نيتها تسليم قاعدة باجرام إلى الصين

نفت حركة طالبان، صحة المزاعم الإعلامية عن نيتها تسليم قاعدة باجرام الجوية، الواقعة بشمال غرب العاصمة كابول، إلى الصين بعد انسحاب قوات حلف الناتو من البلاد.

ووصف المتحدث باسم المكتب السياسي لـ"طالبان" سهيل شاهين، في تصريح للصحفيين، اليوم الأربعاء، التقرير الذي نشرته صحيفة "بايونير" الهندية بشأن احتمال تسليم قاعدة باجرام إلى الصين، وصفه بأنه "كذب".

وكانت الخارجية الصينية قد نفت أمس الثلاثاء، أيضا صحة تقرير الصحيفة الذي ورد فيه أن وفدا صينيا أجرى مشاورات مع قيادة "طالبان" لمناقشة مسائل أمنية متعلقة خاصة بالاستخدام المحتمل لقاعدة باجرام التي كانت أكبر قاعدة للناتو في البلاد.

وزعمت الصحيفة الهندية أيضا أن "طالبان" قد تسمح لباكستان باستخدام مطار قندهار.