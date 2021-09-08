صحيفة إسرائيلية: ما بدأ في نفق جلبوع قد ينتهي بمنصة صواريخ من غزة

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قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، إن ما بدأ في النفق قرب سجن "جلبوع" قد ينتهي بمنصة لإطلاق الصواريخ من بيت حانون.

وأفادت الصحيفة بأن "الخوف الفلسطيني من تدهور أوضاع الأسرى بشكل عام وأسرى الجهـاد بشكل خاص، بدأ يعطي إشاراته واليوم ظهرت رسائل التهديد"، بحسب ما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وبحسب الصحيفة، "الليلة تلقينا تهديدًا أكثر أهمية صدر من الذراع العسكري للجهـاد الإسلامي، والذي يجب أن يؤخذ على محمل الجد".

وأضافت الصحيفة أنه "لو قمنا باستخلاص التهديد، فإنه عبارة عن رسالة واضحة لإسرائيل مفادها "إذا واصلتم العقوبات ضد الأسرى، سنرد بأي طريقة نراها مناسبة، هؤلاء الأسـرى لن يتركوا بمفردهم في المعركة معكم".

وأكدت الصحيفة لقد كتبنا من قبل وسنكتبه مرة أخرى: "تهديدات الذراع العسكري للجهـاد لا ينبغي تجاهلها؛ لأنه من السهل عليهم تنفيذها"، على حد تعبيرها.