إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات جنوب نابلس

أصيب شابان فلسطينيان بالرصاص، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال على مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس، وذلك حسبما نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن شابين أصيبا برصاص الاحتلال أحدهما بالحي في منطقة الرجل، والآخر بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وانطلقت مسيرات حاشدة، مساء اليوم الأربعاء، في مختلف المحافظات الفلسطينية نصرةً وإسنادًا للأسرى في وجه ما يتعرضون له من قمع واعتداءات من إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» دعت جماهير الشعب الفلسطيني إلى هبة شعبية عاجلة في كافة المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، نصرة للأسرى، مؤكدة: «سنقف مع جماهير شعبنا إلى جانب أسرانا الأبطال، ولن نتركهم وحيدين في هذه المعركة».

وحملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الأربعاء، إسرائيل المسؤولية كاملة عن حياة ستة أسرى فلسطينيين تمكنوا من الفرار من سجن «جلبوع» الإسرائيلي قبل يومين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنها تحمل الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة المسؤولية عن حياة الأسرى الستة ومعاناة ذويهم وأقاربهم، وعن تداعيات اعتقالهم، والضغط عليهم وابتزازهم وترهيبهم.

وأدانت الوزارة «حملة القمع والتنكيل وعمليات التصعيد الوحشي التي تمارسها دولة الاحتلال ومصلحة إدارة سجونها بحق كل الأسرى الذي جرى نقلهم إلى سجون أخرى، بما في ذلك اقتحامات السجون وأقسامها، والاعتداء على الأسرى، والتضييق عليهم».