زراعة البحيرة: إزالة 226 حالة تعد على الأرض الزراعية

أكد المهندس محمد إسماعيل الزواوي، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، التزام المديرية بتطبيق القانون بكل قوة على المتعدين على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والمتابعة باستمرار لمنع وجود أي تعديات، وإيقاف البناء المخالف في المهد؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين.

وأضاف أن ما تم إزالته حتى 31 أغسطس في نطاق المحافظة من خلال الإدارات الزراعية بالتعاون مع الوحدات المحلية بالقرى ورجال الشرطة، ومهندسو حماية الأراضي 226 حالة، منها 18 حالة تم إزالتها في المهد.

وأوضح أنه تم إزالة 162 حالة بمركز دمنهور، و8 حالات بحوش عيسى، و6 حالات بأبو المطامير، و8 حالات بشبراخيت، و9 حالات بإيتاى البارود، و5 حالات بكفر الدوار، و9 حالات بالمحمودية، وحالة واحدة بالإصلاح الزراعى، ليصبح إجمالى ما تم إزالته 226 حالة، منهم 18 فى المهد.

وأشار إلى استمرارية الحملات بصفة يومية لإزالة أى حالة تعدٍ فورًا، بالإضافة إلى إيقاف الأعمال مع استمرار حملات الإزالة للتعديات على الأرض الزراعية، وخاصة التي وقعت خلال فترة الحظر لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة، وأنه من خلال الحملات اليومية المكثفة يتم إزالة أي حالة تعد بالبناء العشوائي على الأرض الزراعية بمراكز ومدن وقرى المحافظة فورًا.

وقال إن مقترح خطة الإزالة للتعديات، التى يتم تنفيذها عن طريق إدارة حماية الأراضى برئاسة المهندس محمد محمد تركى مدير الإدارة، والجهاز المعاون له بالمديرية ورؤساء الأقسام بالإدارات الزراعية، هي أن يتم الإبلاغ الفوري عن تلك التعديات ومحاولة إزالتها في المهد، والتنسيق الشخصي من خلال مديرى الإدارات الزراعية مع رؤساء المدن، لوضع برنامج لإزالة تلك التعديات ووضعها ضمن خطة الإزالة للتعديات التابعة للوحدات المحلية وحسب الدواعي الأمنية بكل مركز.

وتابع: والتعامل الفورى والجدى مع أى شكل من أشكال التعديات فور وقوعه، وعدم التراخى حتى لا يتم تطويره وتمكين المخالفين وصعوبة التعامل مع الموقف، والتنسيق مع القادة المحليين وأعضاء مجلس النواب لحث المواطنين على الحفاظ على الرقعة الزراعية التى هى عصب الاقتصاد القومى، توعية المواطنين بزمام المحافظة بالتعديلات الجديدة بتغليظ العقوبة على المخالفين بالتعدى على الأرض الزراعية عن طريق وسائل التوعية المختلفة وعن طريق القادة المحليين الذين لهم تأثير بالرأى عليهم.